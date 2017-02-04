就是它！最多畫家筆下的「秀水之美」是‧‧‧

醫師畫家趙宗冠（圖左）向彰化縣長魏明谷（圖右二）、秀水鄉長梁禎祥（圖右一）介紹畫作。（記者劉曉欣攝）

2017-02-04 20:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕猜一猜？透過藝術家的雙眼，在彰化秀水鄉間用筆紀錄的「秀水之美」，那一個景點出現次數最多？

答對了嗎？答案就是秀水鄉內唯一的國定古蹟「益源古厝」，因為馬興陳益源大厝是彰化最大型的古宅第，也是台灣有名的大宅。

由醫師畫家趙宗冠所發起的「秀水之美邀請聯展」，今天在彰化縣立美術館舉辦開幕典禮；趙宗冠表示，這次邀展的16位藝術家，都與秀水這塊土地有關，不是出身秀水，就是父祖輩來自秀水；或是曾在秀水教書，例如前縣長翁金珠，或是曾在秀水求學的畫家林煒鎮，透過藝術家的筆，來紀錄秀水之美。

彰化縣長魏明谷表示，透過藝術來紀錄土地風情，就是最美的行銷，尤其是曾經在秀水土地生長與生活過，更有特殊的感情，筆觸自然不同。

秀水鄉長梁禎祥強調，用藝術行銷秀水，未來也將串連秀水景點，讓更多人認識秀水之美。

這次邀展的16位藝術家包括總統府國策顧問也是前縣長翁金珠、趙宗冠、唐雙鳳、林煒鎮、林太平、陳明彬、許德民、陳來興、陳美英、陳芬芬、吳鑫山、李淳雄、蔡琳蒨、王聖平、趙純妙、趙彩妙等人。展出期間並規劃「秀水週」農特產品暨特色產業展售活動，活動時間為2月11日，地點在彰化縣立美術館前廣場進行。