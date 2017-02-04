選罷法舊制罷免最末例今投票 失敗仍寫里程碑
舊制罷免最末例。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鎮大鵬里里民鄭海全、鄭榮隆及魏雲凌等3名提議人，以大鵬里環境髒亂、里長沒有服務心等為由提案罷免現任里長王鵬生，不過提案時間卻是在去年選罷法修法三讀前一天，今天投票，雖然同意罷免票遠高於不同意票，但仍因未達投票人數標準而失敗。
今天開票結果為同意罷免票33票，不同意2票，差距雖懸殊，但總投票數未過現有選舉人數90人的半數標準而罷免不成。這起罷免案因大鵬里今年6月就要併入其他3里，末代里長被提議罷免是備受囑目，而若是採取新制，除提出、連署門檻過關，實質罷免僅需要簡單多數的23票同意即罷免成功，修法前後的效力大不同，雖然失敗卻仍是寫下國內選罷法甚至民主里程碑。
這起罷免案在去年11月由鄭海全、鄭榮隆及魏雲凌等3名提議人提起，包括里長王鵬生未實際居住辦公處地址內，導致里民無法找到里長、環境雜亂不堪、路燈故障不亮、遊民進駐空屋、停水或停電，里長沒有通知、風災後里長未協助處理、選出沒有服務心的里長等7項罷免理由。不過提出時間卻是在公職人員選舉罷免法部分條文修正案去年11月29日三讀之前，差之毫釐結果卻失之千里。
「作一天和尚敲一天鐘！」提議人鄭海全最後得知結果難掩失望，他表示，就算大鵬里將併入他里，王鵬生也仍應盡里長之責，並質疑選罷法規定不得再度罷免該罷免人奇怪規定，部分里民則惋惜失敗，但對人民依法「展現民主」仍感到相當欣慰。
王鵬生則在公告中針對指控一一反駁，並強調所提非屬事實部分，為維護自己及里民名譽，將保留法律追訴權；他受訪時也強調，當地僅剩4戶未配合眷改案搬遷，軍方及其他公家資源不願投入浪費，他有許多公函可證明，剛好利用罷免凸顯出這個問題。
王鵬生指出，事前已認定罷免不會過，他也質疑，選舉需繳保證金，未來罷免難道不必比照？他並認為，此事背後就是選舉恩怨，而新制門檻低，未來鄉下人口少，串連相對容易，只怕罷免越來越多，淪為隨意使用的鬥爭工具，制度反遭濫用，勞師動眾虛耗社會成本。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 響應新台幣重新設計 網友讓500元鈔票上真有伍佰！
- 原作者重新彩妝林默娘花車 鄉民驚艷：好太多了
- 日可口可樂推「保健可樂」 號稱可抑制脂肪吸收
- 速效型止痛藥超夯 醫師：小心腎衰竭！
- 北市下週徵才活動職缺327人 科技業徵70K銷售人員
- 騎士闖紅燈撞千萬「大牛」這下賠大了！
- 正妹受訪談割包皮 觀眾全在看激凸美乳
- 平鎮早餐店火警 釀母女2人葬身火窟悲劇
- 澎湖百公頃花海 美到四月中
- 張善為病3年工作全停擺 經濟來源從哪來？
- 十大神農蔡宜修 種高麗菜年獲利500萬
- 代理宜蘭縣長 吳澤成:延續縣政
- 新北最大 賢孝童軍體驗營區啟用
- 劉德華墜馬逾半月 手寫字跡曝光洩病況
- 為何是這4人遭撤換？ 內閣改組內幕曝光！
- 黨內大老批年金改太少 副總統凌晨發文...
- 柯P參加泛藍千人宴 郝龍斌：這邊都是我的志工
- （影音）I奶女星拚獎金 奶夾口含好犯規
- 魔獸雙20 小哈達威搶走鎂光燈
- 輾死重機騎士逃逸 砂石車司機被判1年10個月
- 碧昂絲挺雙胞胎孕肚 下周登葛萊美表演
- 萬寶龍跨界訂製服 筆奢華
- 鬆綁連署門檻被視為助詹啟賢 洪秀柱：這種想法不正確
- 中職》羅嘉仁持續復健 可能下半季才重返一軍
- NBA》姚明球衣退役還想打 火箭爭氣延長賽驅逐公牛
- 高雄電影館精選》坎城金獎片 六部看個夠
- 星座專家剖析 柯P會有貴人相助
- 毒男腦內卡鐵片 涉連續縱火
- 許孟哲分手33天滿臉鬍渣 削瘦未走出情傷
- 內閣改組 4部會換將
- 戴君竹1歲女兒心疼爸午夜返家 每天苦等只為說...
- 春安落幕 警搗職業賭場達2441件
- 囂張！買彩券兼行竊 賊隔日還回店兌獎
- 周董拚百轟 珍惜有球打
- 陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居
- 車賊上網盯警蹤 滑手機閃神被逮
- 好萊塢反川普 阿諾反擊裘莉投書
- 他酒駕撞到這個東西 噁心超臭的！
- 卜派人字拖 速配奧莉薇
- 日職若沒機會 李杜軒將投入中職選秀
- 人生作業簿 一半正常一半崩潰
- 有機肥補助今年加碼 每公頃最高1萬2千元
- 務實不膨風 林聰賢內閣改組活棋
- 工商團體 籲勞動部速提一例一休配套
- 坦言成名後也曾迷失 家人成金裕貞最大支柱
標題：選罷法舊制罷免最末例今投票 失敗仍寫里程碑
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email