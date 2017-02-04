選罷法舊制罷免最末例今投票 失敗仍寫里程碑

舊制罷免最末例。（記者陳彥廷攝）

2017-02-04 20:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鎮大鵬里里民鄭海全、鄭榮隆及魏雲凌等3名提議人，以大鵬里環境髒亂、里長沒有服務心等為由提案罷免現任里長王鵬生，不過提案時間卻是在去年選罷法修法三讀前一天，今天投票，雖然同意罷免票遠高於不同意票，但仍因未達投票人數標準而失敗。

今天開票結果為同意罷免票33票，不同意2票，差距雖懸殊，但總投票數未過現有選舉人數90人的半數標準而罷免不成。這起罷免案因大鵬里今年6月就要併入其他3里，末代里長被提議罷免是備受囑目，而若是採取新制，除提出、連署門檻過關，實質罷免僅需要簡單多數的23票同意即罷免成功，修法前後的效力大不同，雖然失敗卻仍是寫下國內選罷法甚至民主里程碑。

這起罷免案在去年11月由鄭海全、鄭榮隆及魏雲凌等3名提議人提起，包括里長王鵬生未實際居住辦公處地址內，導致里民無法找到里長、環境雜亂不堪、路燈故障不亮、遊民進駐空屋、停水或停電，里長沒有通知、風災後里長未協助處理、選出沒有服務心的里長等7項罷免理由。不過提出時間卻是在公職人員選舉罷免法部分條文修正案去年11月29日三讀之前，差之毫釐結果卻失之千里。

「作一天和尚敲一天鐘！」提議人鄭海全最後得知結果難掩失望，他表示，就算大鵬里將併入他里，王鵬生也仍應盡里長之責，並質疑選罷法規定不得再度罷免該罷免人奇怪規定，部分里民則惋惜失敗，但對人民依法「展現民主」仍感到相當欣慰。

王鵬生則在公告中針對指控一一反駁，並強調所提非屬事實部分，為維護自己及里民名譽，將保留法律追訴權；他受訪時也強調，當地僅剩4戶未配合眷改案搬遷，軍方及其他公家資源不願投入浪費，他有許多公函可證明，剛好利用罷免凸顯出這個問題。

王鵬生指出，事前已認定罷免不會過，他也質疑，選舉需繳保證金，未來罷免難道不必比照？他並認為，此事背後就是選舉恩怨，而新制門檻低，未來鄉下人口少，串連相對容易，只怕罷免越來越多，淪為隨意使用的鬥爭工具，制度反遭濫用，勞師動眾虛耗社會成本。

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