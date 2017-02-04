全台血庫鬧血荒 雲林1天捐上千袋血

2017-02-04 20:13

［記者黃淑莉／雲林報導］全台血庫告急，尤其北部A、O型血庫存量只剩一天，雲林斗六科技扶輪社、西螺福興宮分別舉辦捐血活動，天氣晴朗、一早陽光露臉，吸引許多民眾挽袖捐血，一天共募得近千袋熱血。

斗六科技扶輪社今天在斗六圓環雲林農田水利會前廣場舉辦捐血活動，捐血中心派出3部捐血車到場，一早就有許多民眾排隊等待捐血。

西螺福興宮每月第一週的星期六在廟前廣場辦理捐血活動，今天是大年初八一樣吸引許多民眾到場捐血，廟方結合地方公司行號贈送麵線、醬油、優惠券，新春第一場加碼贈送一張今彩539，希望每位捐血民眾都能中大獎。

60歲陳姓男子30多歲開始捐血至今已80多次，每次都捐500CC，他說，捐血可以救人，對自己身體也有好處，而且每次主辦單位都準備豐盛禮物，好處多多。

福興宮工作人員柯光任與老婆呂怡臻今天也一起響應捐血活動，呂怡臻從大學捐血至今20多次。

台南捐血中心表示，全國各地捐血中心都告急，中南雖在7天安全庫存量，但北部缺血嚴重，尤其A、O型血都只有一天存量，捐血中心針對用血需求調配，因此仍需民眾踴躍挽袖捐熱血。