天運國運不好 82歲老乩手將勇登釘刀梯祈福

正搭建釘刀梯，高約4層樓，長9丈8尺。（記者楊金城攝）

2017-02-04 20:09

〔記者楊金城／台南報導〕天運、國運不好？七股頂山代天府吳府三千歲托夢降示舉辦登釘刀梯祭典，以祈福消災，高齡82歲老乩手陳水上將在2月12日上午10點勇登108層釘刀梯，受到注目。

25年次的陳水上以此高齡登釘刀梯堪稱絕無僅有，民國68年、72年、88年他曾在頂山代天府前登釘刀梯，今年是第4次登釘刀梯，距上次登釘刀梯已是18年前的事了。

陳水上說，平常心看待登釘刀梯，也沒有事先「特訓」，沒事攀登高約4層樓高的釘刀梯，根本不敢爬，但祭典大會開始後，有吳府三千歲的護身，一點也不擔心有危險。

民俗大師廖大乙說，在台灣，道教舉辦登刀梯儀式，是因道士晉陞道長（法師），登刀梯遙拜張天師取得認證，一方面也向信眾展示法力，頂山代天府為了祈福消災解厄而舉辦登釘刀梯祭典儀式少見。

頂山代天府整修委員會主委吳國和說，釘刀梯是一層刀梯、一層釘有108支鐵釘的釘梯組成，是斜坡式的釘刀梯，全長9丈8尺，高約4丈6尺，登釘刀梯比刀梯困難度更高。

頂山代天府有200多年歷史，主祀吳府三千歲和五府千歲，陳水上說，沒想到82歲時要登第4次，但這是吳王交代的神聖任務，願意接受挑戰，吳府三千歲雖降示天運、國運不好，須辦登釘刀梯，但未再說明不好的運勢是什麼。

代天府要辦登釘刀梯祭典，說來玄奇，吳國和說，1個半月前，陳水上在睡夢中聽到吳府三千歲指示登釘刀梯祈福以安民心，陳跑來告訴他，他半信半疑，且舉辦登釘刀梯耗費人力，他予以婉拒，隔日他和頂山代天府管理委員會主委鐘風騰、常務監事陳金山等人再找陳水上問清楚，還是決定不辦。

結果當晚吳國和在睡夢中也聽到吳府三千歲指示農曆1月13日到16日辦登釘刀梯，醒來後他以為是錯覺，天亮後，陳水上又跑來代天府直接講吳府三千歲降示在農曆1月16日舉辦登釘刀梯祭典，他嚇了一跳說「那有這麼巧合」，眾人向吳府三千歲擲筊請示果然允筊，才決定舉辦登釘刀梯祭典。

相關影音