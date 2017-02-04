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連續21年的「鼓仔燈」義賣 已賣出66萬個

愛心商人李世湧，連續21年投入鼓仔燈義賣，無怨無悔。（記者劉曉欣攝）

2017-02-04  19:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超級愛心的「鼓仔燈」！今年邁向第21個年頭的公益開賣，多年來總計賣出了66萬個，扣除成本的義賣所得，全數捐給彰化家扶中心當作助學金，愛心「鼓仔燈」公益開賣，從今天起在彰化縣26個據點起跑，活動發起人、彰化家扶兒少保委員會輔導主委李世湧，又再度為了義賣站上第一線。

彰化家扶中心主任王震光表示，李世湧經商有成，多年前的元宵節前夕，李世湧自掏腰包買「鼓仔燈」，透過人脈來發動義賣，扣除成本後再捐給家扶作助學金。

李世湧以往都是採購3萬個「鼓仔燈」，發動全家來義賣，從102年開始，彰化家扶的社工與家扶兒也自動加入義賣行列，隔年開始就追加到5萬個，今年也是進貨5萬個，傳統鼓仔燈每個10元，造型鼓仔燈每個50元。

王震光表示，在義賣過程裡頭，常常看到感人的畫面，有父母帶著小孩一起來買「鼓仔燈」，都是直接付款說「不必找錢」，讓「鼓仔燈」義賣看到人間最暖的愛心！

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  • 愛心商人李世湧，連續21年投入鼓仔燈義賣，無怨無悔。（記者劉曉欣攝）

    愛心商人李世湧，連續21年投入鼓仔燈義賣，無怨無悔。（記者劉曉欣攝）

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