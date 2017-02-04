高中妹穿分局長的寢室拖鞋... 背後故事有洋蔥

警員李協祐看見小妤心疼母親送她的鞋壞了，打算幫他修理。（記者王捷攝）

2017-02-04 19:47

〔記者王捷／台南報導〕台南一名高中女學生小妤（化名）從安南區搭公車要到花園夜市，沒想到涼鞋鞋帶卻突然斷掉，只好赤腳到警所，她向警員說，因為鞋子是母親送她的，捨不得丟掉，希望能先向警員借拖鞋逛花園夜市，之後再拿鞋子去修，市警五分局分局長拿出自己在寢室穿的拖鞋送她，不過警員李協祐見小妤心疼鞋子壞掉，依此充當修鞋匠拿釘公文的大型釘書機，幫她修好鞋子。

小妤今日晚間跟朋友約好要到花園夜市，兩人從安南區搭了公車，沒想到才穿了3次的涼鞋卻在公車上斷掉，她本來還有一隻鞋子的鞋帶沒斷，還可以走一小段路，沒想到下車後兩隻鞋子的鞋帶都斷了。

由於警五分局距離公車站最近，小妤赤著腳走進警所，拜託警方幫她拿拖鞋，讓警員一陣摸不著頭緒，最後分局長拿出自用拖鞋給小妤穿，原本小妤打算穿著拖鞋逛夜市，但是警員聽到小妤心疼母親送她的鞋子，所以就拿釘書機充當鞋匠幫她修鞋，最後才不好意思地離開警所。