台北燈節 點亮西區慶元宵

2017-02-04 19:46

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2017台北燈節今傍晚正式點亮為期九天的西區燈會，今年雞年主燈「小奇雞」家族，可愛指數破表，另外六大主題蛋區展現了燈會「光」與藝術的創意，即日起至2月12日在西門町中華路，北門一直延伸至西本願寺。

位於西門紅樓前的「彩蛋區」為祈福燈區，其中，由張漢寧設計的祈願彩光樹四周打亮彩色的光樹，在這區能感受到幸福的歸屬與愛的永恆。另外，由台北市民與公益團體共同創作的彩蛋牆擁有著神奇的魔力，只要將願望投入彩蛋中，彩蛋就能實現夢想。

「蛋白區」在中山堂前的入口處有以點狀的元素、多樣的組合及互動的燈源，構築出多變的回應式點線面地景入口，並有由學生以「舊城復興運動－我的北門記憶」、「台北世大運－Taipei Sport Style」為主題設計大型燈座， 展現西區舊城風華。

西本願寺旁的「蛋黃區」本區化身為街區光美術館，打破民眾既定的花燈印象，以光總成造型打量兩座木造建築，木頭上的燈光一閃一閃的發光，提供民眾視覺與歷史建物的想像。

紅蛋區則有藝術地景紙藝創作，位於國軍文藝活動中心前，大型造景的紙雕以家「ㄍㄟ」為概念，藝術家楊士毅以以鏤空雕花方式，在街道上蓋起一個家，以家中的燈火是最美的光營造幸福氣息。另有國寶級燈藝師陳祖榮設計的「五德雞」，代表「文、武、勇、仁、信」，有狀元雞、六塊雞、打火雞、喜歡共享雞及咕咕雞，讓傳統花燈陪伴市民歡度新年

另在中華路西側的「金蛋區」有天后宮及日本參與燈節盛宴，藉由花燈設計呈現各自風貌，讓市民透過繽紛多彩美麗的花燈，接觸不同文化。

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