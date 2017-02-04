躲避野狗追殺 墾丁梅花鹿闖警隊避難

2017-02-04 19:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島野外梅花鹿眾多，除了誤闖馬路或飯店，也常有遭野狗攻擊情況，3日下午，一頭公鹿因為遭兩隻凶狠野狗追趕，嚇的衝入保七總隊第八隊隊部內，因來勢太快，員警只來得及暫時阻止野狗，無法搶救驚慌逃竄的大公鹿。

「大公鹿其實比兩隻野狗體型還大！」保七總隊第八大隊目擊員警表示，當時只看到龐然大物衝過隊部門口，大家到外面了解時，看到2隻兇狠野狗向公梅花鹿追去，他們大聲喝斥，暫時讓野狗退縮，梅花鹿趁隙跑向附近樹林，但野狗繞開後仍持續追向梅花鹿方向。

警方表示，野狗看起來是專心獵捕梅花鹿，如非極具野性，便是訓練過的獵犬，「國家公園法」規定，園區內禁止狩獵行為，如有民眾發現惡意獵殺梅花鹿，可向保七總隊第八大隊舉報。

一名目擊民眾則打趣說，梅花鹿未正式報案，野狗也還沒確實傷害的事實，恐怕難以成案，或許梅花鹿得找時間到案說明當時情況。

相關影音