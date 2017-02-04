日月潭私房秘境 雲端鳥瞰電廠

2017-02-04 19:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭春節期間吸引遊客環湖遊覽，而在向山遊客中心附近，則有條豬哥坪產業道路通往制高景點，除可鳥瞰整個台電大觀發電廠宏偉全貌，沿途林相豐富，還有許多野生動物出沒覓食，堪稱潭區私房秘境。

當地民眾說，豬哥坪清晨天氣好時，在制高點平台可見山巒雲霧移動，翠綠山景也是一絕，且居高臨下水庫、溪流、周邊聚落全都盡收眼底，尤其還能俯瞰整座大觀發電廠，幾乎置身雲端的觀賞視角猶如空拍，其中的刺激與震撼難以言喻。

日管處則說，豬哥坪確實是日月潭少有的秘境，低度開發讓當地孕育出豐富的生態與林相，並保有原始景觀風情，惟當地屬於私有地，並無開發成景點的計畫，也不會特別推薦遊客前往，尤其聯外道路較為蜿蜒，會車則須多留意，民眾若要進入應注意路況，才能維護自身安全。