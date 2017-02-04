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高雄親子手做元宵 體驗古早樂

親子於高雄市社教館中庭做元宵。（記者黃旭磊攝）

2017-02-04  19:23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕元宵節即將來臨，中餐老師教親子做元宵。

高雄市社教館今天（4日）在中庭舉辦「小時候的古早味~元宵」活動，由中餐老師林蕙招指導親子以糯米粉、糖及澄麵做元宵，鳥松幼兒園中班幼童潘明孚、潘明霈姊弟由媽媽陪同，興奮地捲袖搓揉，就像玩泥巴般有趣。

林蕙招請家長放手讓學童體驗，不怕弄髒衣服，訓練手腦協調並享受手做成就感，元宵煮熟後，學童迫不急待地隊請老師幫忙油炸，起鍋再撒上花生粉及白糖粉，完成熱騰騰元宵。

社教館表示，古人稱夜為「宵」，農曆正月十五為一年中第一個月圓之夜，象徵一元複始、大地回春，至於元宵由糯米製成，原稱「浮圓子」，又稱「湯圓」意近團圓。

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