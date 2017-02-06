台灣上課時間超長 日本學生全都驚呆了...
日本Youtuber三原慧悟街訪日本學生對台灣學生上課時間超長的看法，令人不禁要為台灣學生一把同情淚....。（圖擷取自Youtube影片）
〔即時新聞／綜合報導〕日本網路紅人三原慧悟喜歡街訪日本民眾，推廣與台灣有關的事物，日前他告訴日本人，台灣學校都有安排午睡時間，讓日本學生好生羨慕。不過影片一出，許多台灣網友哀怨表示：那也是因為台灣的上課時間比較長啊～～還寧願像日本沒有午休、早點放學回家，不對，台灣學生就算放學了還不能回家，還得去補習班！！
於是這回三原又來到東京街頭訪問日本學生，對台灣人的上課時間這麼長有什麼看法？答案不意外的是....
沒錯，日本學生都驚呆了！
因為受訪的日本同學的上課時間多半介於8點40分到下午3點半之間，最早還有3點05分就放學的。
於是三原告訴日本學生，台灣高中生的上課時間是8點到傍晚5點...
最右邊這位小哥你吃驚的表情也太傳神！！
除了上課時間是全球排名前幾名之外，台灣學生對「補習」這件事的執著也超乎想像。根據去年教育部公布的「全台高級中等學校教育消費支出調查」，全台灣高中職學生家長整年花在校外學習的開銷高達99.2億元、問卷調查全台87所學校近3000名學生後更發現，約5成的台灣高中生有補習！
比起台灣學生下課後會去補習班，日本學生更重視的是社團活動。受訪的5組同學當中，有4組同學都提到自己下課會參與社團活動。有同學說，社團活動都到晚上7點，這樣算下來待在學校的時間也跟台灣學生差不多了。
於是三原問日本學生，要是下課後不參加社團、改去補習班怎麼樣呢？
有一位日本同學表示，她覺得有比唸書更重要的事情！像是參加社團，可以讓人生更加豐富。
說得真好！
不過，有台灣網友看完影片又心酸地表示，台灣學校表訂上課時間雖然是8點，但其實規定7點半就要到校的所在多有；很多私立學校也要求學生要留下夜自習到晚上10點。寫到這裡，也只能套一句日本同學的話了....
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