東北季風增強 明天氣轉涼 北部低溫下探14度

明天北部和東北部天氣逐漸轉涼，低溫只有14、15度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-04 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕明天因為有鋒面從台灣北部近海通過，各地雲量都偏多、降雨機率也變高。明天北部和東北部天氣逐漸轉涼，低溫只有14、15度，中南部及花東氣溫則和今天類似，低溫約16到18度，晚歸民眾記得多添衣物。

中央氣象局指出，明天有鋒面通過台灣北部海面、東北季風也增強，北部和東北部天氣轉涼。明天台灣北部、東半部地區、中南部山區和馬祖都有局部短暫雨，澎湖、金門外島地區則是多雲天氣。台灣西半部地區、馬祖、金門等地在今晚到明晨易有局部霧雲，可能影響能見度。

明天北部地區氣溫約為14到22度，中部地區溫度約為15到25度，南部地區約為18到27度，東部地區氣溫則約為16到25度，外島地區則是14到20度。明天台灣各地的日夜溫差都很大，早出晚歸民眾應注意。

明天中部、雲嘉南和金門馬祖地區的空氣品質指標（AQI）在橘色等級，會對敏感族群健康造成影響。高屏地區AQI指標則是紅色，對所有人健康都會造成影響。其他地區的AQI指標則是黃色，空氣品質普通。