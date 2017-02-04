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萌哭了！憨呆小海獺 不停「重播」拍拍手、搔肚肚

日本鳥羽水族館的海獺，會把雙手大大張開後再用力合起，合起的瞬間還會將頭低下埋進合起來的雙手中，楚楚可憐的模樣融化了許多網友。（圖擷取自@Mingeamgyu推特）

2017-02-04  21:18

〔即時新聞／綜合報導〕海獺擁有呆萌外表、靈活小手，是日本許多水族館的明星動物；日本網友近日上傳須磨海濱水族園、鳥羽水族館的海獺影片，小海獺拍手、搔肚、揉眼的可愛模樣，萌翻眾多網友。

綜合媒體報導，日本網友今（4）日將須磨海濱水族園中海獺「明日花」的影片上傳推特，只見明日花慵懶的漂浮在水中，1隻手揉眼睛，1隻手搔肚皮，不小心撞到障礙物時還呆萌的用雙手摀住雙眼，模樣相當可愛，萌翻眾多網友。

日本鳥羽水族館的海獺，可愛程度也不惶多讓；影片中，只見毛茸茸的小海獺先把雙手大大張開，再用力將雙手合起，合起的瞬間還會將頭低下埋進合起來的雙手中，不停「重播」拍手的模樣，楚楚可憐，融化許多人的心，網友們紛紛直呼「可愛到犯規」。

相關影音請見︰

日本須磨海濱水族園的海獺「明日花」，慵懶的漂浮在水中，1隻手揉眼睛，1隻手搔肚皮，不小心撞到障礙物時還呆萌的用雙手摀住雙眼，影片萌翻眾多網友。（圖擷取自@Mingeamgyu推特）

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