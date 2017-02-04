台北燈節點燈 賞燈人潮塞爆西門町

台北燈節今晚開幕，主燈「小奇雞」點燈。（記者黃耀徵攝）

2017-02-04 19:00

〔記者郭逸／台北報導〕台北燈節今年首度移師西區，在西門町設置的所有燈區都湧入賞燈人潮。台北市長柯文哲今到場點燈，走過所有燈區，與民眾熱情互動，柯對世大運的「舉重」燈區特別有興趣，停留超過5分鐘，多次舉起槓鈴造型燈，讓群眾拍照，儼然成為模特兒；柯點燈前提醒賞燈民眾注意安全，並祝福大家快快樂樂過每一天。

台北燈節4日登場，為期九天的活動除主展演區的「小奇雞」燈區，北門、中山堂還設有2個光雕區，在西門町周邊，北市府也規劃六大燈區，分別是扭蛋區、紅蛋區、彩蛋區、蛋白區、蛋黃區及金蛋區，有世大運造型燈及來自上海、日本等地的多種燈飾。

「是柯文哲耶！」柯文哲今現身台北燈節現場，立刻引發騷動，陪同柯參觀走過所有燈區；柯大都走馬看花，但走到世大運的舉重燈區時，對於槓鈴造型的燈相當有興趣，一次又一次舉起，成了模特兒、吸引民眾搶拍照，「再一次、再一次」的聲音不斷。

抵達主燈區，柯文哲致詞時表示，台北燈節4日起為期9天，從北門到西門町都有許多花燈，最後一天還有花車嘉年華，他提醒民眾注意安全，並祝福大家在新的一年身體健康，最重要的是快快樂樂過每一天。

台北燈節首日就湧入爆滿人潮，就讀高雄中學的張同學大讚今年主燈「小奇雞」比去年的主燈「福祿猴」好看很多，造型也很創新，較符合年輕人的氣息；台北陳小姐則笑說，今年燈節的花燈造型普遍以可愛為主軸，「好殺我的手機容量，我們一直拍照。」；至於活動前因眼睛畫得太像「邪神」的「林默娘」造型燈，經過重新「點睛」，許多民眾則認為卡通化的燈飾很有創意。

台北燈節今年首度移師西區，西門町擠入擁擠人潮，影響當地交通。柯文哲今天點燈後受訪直言人太多了，希望參加燈節的民眾儘量使用捷運和公車，不要自己騎機車或開車，以免交通更加壅塞。

柯文哲也提到，11日燈節會舉行花車嘉年華遊街活動，屆時會封閉中華路，交通狀況應該會比今天順暢，但民眾須提早避開西門町周邊地區，以免塞在車陣。

至於柯市府力推西區門戶計畫，今年台北燈節移師西區是否也與政策有關？柯文哲僅說，第一次在西區辦燈節，總有許多不滿意的地方，還請民眾多包涵，但過去燈節都是靜態，今年嘗試辦在街口，變成動態的活動，新的做法當然會有很多需要改進的地方。

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台北燈節今晚開幕。（記者黃耀徵攝）

台北燈節今晚開幕，現場到處是人潮。（記者黃耀徵攝）

日本機械舞男子團體WORLD ORDER在台北燈節演出。（記者黃耀徵攝）

日本機械舞男子團體WORLD ORDER的表演。（記者黃耀徵攝）

台北市長柯文哲對世大運的「舉重」燈區特別有興趣，停留超過5分鐘，多次舉起槓鈴造型燈，讓群眾拍照，儼然成為模特兒。（記者黃耀徵攝）