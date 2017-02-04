好吸睛！男子騎「歡樂奇『雞』」娛樂群眾

適逢雞年，新竹縣民林錦昌騎著載有4隻母雞的改造三輪車，穿梭在湖口老街，邊騎邊講吉祥話，金雞報喜，帶給大家歡樂。（記者廖雪茹攝）

2017-02-04 18:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕雞年遇奇人奇雞！新竹縣民林錦昌自今年元月開始，每個週末騎著載有4隻母雞的改造三輪車，穿梭在湖口老街，邊騎邊講吉祥話，娛樂群眾；很奇妙的是，雞隻都不會亂跑，「歡樂奇『雞』」的逗趣模樣，吸引大批民眾圍觀，並爭相合影留念。

一身西裝筆挺的林錦昌，騎乘一輛插有「金雞報喜」旗幟的三輪車，車頭懸掛一籃雞蛋，橫桿站著兩隻名叫「大紅冠」與「白饅頭」的母雞，帽頂立了一隻名叫「兩斤兩兩」的母雞，後籃還裝著一隻母雞「露露」，每隻母雞都有不同的故事。

現年60歲的林錦昌說，去年清明節前，他在任職的工廠停車場，撿到母雞「露露」，他懷疑可能是民眾載送雞群前往屠宰場時，途中不慎掉落，因訪查無人認領，他帶回飼養後，買了一隻公雞陪她，後來還生了100多顆蛋。

林錦昌說，因公雞啼叫聲被嫌吵，今年初，他用公雞貼錢換了兩隻母雞「大紅冠」與「白饅頭」，雞場老闆同時賣給他體重兩斤兩兩、已不太能下蛋的老母雞；沒想到，這隻「兩斤兩兩」母雞有別於一般雞有8個爪，她有10個爪子，很特別。

「摸1下歡樂雞，歡樂1整年；摸3下歡樂雞，歡樂連3年；多摸幾下歡樂雞，天天都歡樂」！林錦昌說，適逢生肖雞年，加上他已年屆6旬，想過一個不一樣的年，因此買輛三輪車自行改造後，開始在湖口老街訓練母雞，希望以報喜雞、歡樂雞，帶給大家歡笑。一開始，很多人都說他瘋了！但他不以為意，歡迎大家免費拍照，促進老街觀光。

民眾好奇詢問母雞怎麼都不會跑掉？林錦昌開玩笑地說，因為他「警告」母雞，萬一掉下來，會被人撿走煮燒酒雞。除了母雞，三輪車上掛著竹籃代表竹報平安，載有一盆茶花象徵花開富貴；「歡樂奇『雞』」所到之處，都成為吸睛的焦點。

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