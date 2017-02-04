台中日月湖音樂會 林佳龍與妻子划船進入湖心亭

台中日月湖清淤完成，市府舉辦音樂會，市長林佳龍與妻子划船進入湖心亭。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-04 18:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市建設局去年10月起進行台中公園日月湖百年來首度大規模清淤整治工程，如今已完工，建設局今天傍晚在日月湖舉辦音樂會，市長林佳龍更與妻子廖婉如在「月亮代表我的心的音樂中，划船進入湖心亭，浪漫極了。

日月湖已開闢百年，是封閉式的湖泊，水源主要來自天然降雨雨水及地下水補注，以日月湖總水量18000噸估計，循環一次需耗時900天。

由於補注水量有限、淤泥多年未清理，加上魚、烏龜、鴨子及鴿子等生物產生的大量排泄物，導致水質嚴重優養化，湖水汙濁且散發異味。

台中公園進入百年，為了讓日月湖此一台中人記憶的美麗湖水重生，建設局去年10月開始對日月湖首度進行大規模的清淤工作，共清理出4706立方公尺的淤泥，而且未來將在干城附近，建一個礫間過瀘場，將從旱溪引4千噸水到日月湖，讓日月湖的水5天就可更換一次，永遠保持清澈。

此外，所清出的淤泥，因為含有機質，目前已放置在水湳經貿園區的中央公園，未來將作為植栽使用。

整個工程於今年一月三日完工，提早完工，建設局拆除圍籬，讓民眾在今年的農曆春節就可讓日月湖划船，而湖心亭也重新出現在市民眼中。

建設局將於下午傍晚在湖心亭舉行日月湖音樂會，市長林佳龍與夫人廖婉如一起划船上湖心亭，重現早年戀人們約會的場景。

林佳龍表示，台中市的地標湖心亭，再度出現在市民眼中，市民可以再度親近它，而且看到的是清澈的湖水，還有魚兒在悠游，他歡迎市民一同前來，尤其是久離開台中的異鄉遊子，回台中記得要到湖心亭走走。

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