花東國高中學生證 將結合電子票證功能
2017-02-04 18:42
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕東部地區花蓮與台東兩縣，在全台各縣市公共運輸市占率中，花蓮縣與嘉義市並列最低，台東縣則為倒數第3。交通部為鼓勵使用電子票證搭乘公共運輸，將使用公共運輸習慣向下扎根，今年將於花東地區辦理電子票證結合學生證專案計畫，將兩縣69所國、高中共3萬5千人既有學生，及106年至108年每年約1.1萬新入學學生的學生證，更換為跟台北市一樣具備電子票證功能。
2015年全台各縣市公共運輸市占率中，以台北37.4%最高，其次為基隆33.7%、新北市31.4%；最低的3縣市依序為嘉義市與花蓮縣3.7%、台東縣4%。為提升公共運輸使用率，交通部希望先透過增加電子票證持有率，民眾持有後搭乘客運及火車等大眾運輸相對就會較便利，進而達到提升公共運輸使用率的目標。最終期望達到每年提高公共運輸載客量、使用電子票證搭乘公共運輸人次5%，2025年公共運輸市占率（含軌道）達30%等長期目標。
交通部公路總局指出，去年底開始與花東兩縣市商談，目前正進行相關規劃，之後就會辦理招標採購，預計今年暑假前就能完成既有學生的學生證汰換作業，3年總經費約6至7百萬元。另外，為鼓勵各地方政府申請公共運輸發展計畫經費補助，若有意願將當地學生證或敬老愛心卡電子票證化，達到人手一卡增進搭乘公共運輸便利性，並有利規劃轉乘優惠措施的話，公路總局說都歡迎來洽談。
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