「幸福棗」禮盒受歡迎 自閉天使實現就業夢

2017-02-04 18:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕財團法人台灣肯納自閉症基金會為自閉症和心智障礙者所成立的「肯納板橋小作所」，以手工精製美味的「幸福棗」禮盒，禮盒內裝有杏仁椰棗、手工餅乾、咖啡或烏龍茶包，搭配由天使們自行彩繪設計的創意圖案禮盒，做為新人結婚的喜餅賀禮，推出以來大受歡迎，也希望消費者共同繼續支持，實現天使們的就業夢想。

「肯納板橋小作所」服務約20位自閉症或心智障礙天使，齊心齊力製作好吃的「幸福棗」禮盒，幸福棗軟中帶脆的幸福滋味，讓「幸福棗到了」禮盒成為肯納熱銷的商品。社工黃俞榕表示，肯納代表「肯定」與「接納」，基金會要為自閉症正名為「肯納症」，希望社會能多給自閉症孩子包容和關愛。

黃俞榕指出，「肯納症」患者跟人說話，無法正視對方，但並不代表不尊重，他們對於自身的情緒較不易表達或控制，但許多「肯納症」者卻具有聽覺或視覺上的天份，像在小作所內的阿傑，今年19歲，可以一口氣背出所有捷運板南線或其他站名，除了會唱國、台、英文歌外，連韓語歌曲也能唱，事實上他並未學過韓文，只憑聽覺辨音，便能唱出整首歌曲。

社會局長張錦麗說，新北市運用公益彩券盈餘分配基金成立身心障礙小型作業所，目前已設有14家，其中淡水、汐止等二家正籌備中，小作所成立目的是讓身心障礙孩子培養生活自理能力和工作態度，以便能融入社區，也可以減輕父母的照顧壓力，讓他們放心去工作，幫助一個身心障礙的孩子，等於幫助一整個家庭。