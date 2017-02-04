婚禮前夕出席台北燈節 江宏傑：對小愛不好意思

江宏傑說，婚禮前夕沒陪在小愛身邊，他感到不好意思，所幸小愛願意支持。（記者黃耀徵攝）

2017-02-04 18:11

〔記者何世昌／台北報導〕台北燈節代言人、桌球國手江宏傑明日將在東京迪士尼與福原愛「小愛」舉辦世紀婚禮，他今日下午仍現身燈會現場，並與民眾互動展現球技。江接受聯訪表示，肩膀傷勢還在復健，希望能盡快復原，如此，八月出賽台北世大運時才能把金牌留在台灣。

桌球國手江宏傑入選世大運國手，北市府受邀擔任世大運大使及台北燈節代言人。今日台北燈節正式開幕，江宏傑現身力挺，並在「扭蛋區—世大運互動區」展現球技、並與民眾合影。

江宏傑受訪表示，其實明天將在東京迪士尼與福原愛「小愛」舉辦世紀婚禮，但身為燈節代言人，他選擇缺席婚禮彩排，力挺台北燈節。江說，婚禮前夕沒陪在小愛身邊，他感到不好意思，所幸小愛願意支持；但他透露，婚禮前雖分隔兩地，但2人有一起度過春節，小愛還有幫忙準備年夜飯。

談及肩膀傷勢，江表示，還在治療，希望能盡快復原，並把世大運桌球金牌留在台灣。

媒體關心小愛未來動向？江宏傑表示，無論是否要繼續打球，他都支持；但2人還沒討論到生小孩的事情。