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這個單位雞年行大運 春滿乾坤「雞」滿樓！

2017-02-04  17:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市民政局農曆新年重新布置，為求雞年行大運，整層樓辦公室都掛滿雞年雞語，也為每個科室取個與雞相關的諧音或是雞祥話，像是主管兵役業務的兵役徵集科，得要「雞集進取」，主管適才適任的人事室必須「雞智過人」，宗教禮俗科面對全市千百間的宮廟，真的是「日禮萬雞」，負責「雞人天相」的人事室主任林建欣笑說，希望新的一年，「人人有個好雞兆，春滿乾坤雞滿門」。

民政局已經連續3年利用十二生肖的文字趣味來玩創意，原本是無心插柳，到後來成為大家的新年期待，連局長江俊霆也很讚賞人事室的巧思，認為各式各樣與生肖相關的成語，不僅能讓洽公民眾和來訪賓客會心一笑，同仁也可在相互調侃中、提振工作士氣。

林建欣說，因為受到大家重視，他必須每年提前2、3個月就得開始處心雞慮做準備，為各科室設計的雞祥話，最好還能與科室的負責業務有相關性，所以人事室同仁可是想破頭，從一大堆雞祥成語中過濾挑選，像是收發室同仁為追求效率的「雞發潛能」，戶政科詳細掌握資料，做到「雞鳴戶曉」，鯔鮢必較的會計室今年可是「雞會來了」，秘書室可得謹守口風，繼續扮演「絕對雞密」的角色。

宗教禮俗科面對全市千百間的宮廟，真的是「日禮萬雞」，兵役勤管科謹遵「聞雞勤舞」，地方自治科「自治諸雞」，地方行政科雖說是盡忠職守，仍然要記得平衡生活「雞時行樂」，政風室為人表率，一定要「光風雞月」、「隨雞應變」。

林建欣開玩笑說，本來想為局長室貼張「頭雞底加啦！」（江俊霆綽號大頭），但深怕弄巧成拙，偷雞不著蝕把米，被局長當成料理奇雞剁剁掉，萬一雞關算盡，全局可就雞飛狗跳啦！

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  • 林建欣（右）雞智過人，想出一堆雞言雞語，雞年行大運。（記者翁聿煌攝）

    林建欣（右）雞智過人，想出一堆雞言雞語，雞年行大運。（記者翁聿煌攝）

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