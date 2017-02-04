台北燈節 捷運西門站1、6號出口只進不出

2017台北燈節今（4）日晚間正式開幕，台北捷運已啟動人潮管制，下午4時起西門捷運站1、6號出口「只進不出」，旅客請改由其他出口出站。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-04 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北燈節今（4）日晚間正式開幕，台北捷運公司已啟動人潮管制，下午4時起，西門捷運站1、6號出口「只進不出」，旅客請改由2、3、4、5號出口出站。

綜合媒體報導，因應台北燈節開幕，台北捷運公司下午4時起，西門町1、6號出口啟動「只進不出」人潮管制，出站旅客將引導由3、4號出口側閘門出站，B2月台層將由站務人員引導從逃生門進入逃生通道，由2、5號出口出站。

首度移師西區舉辦的台北燈節今日登場，台北市觀光傳播局預估西門至北門地區將湧進30萬人潮；台北捷運公司統計，截至下午4時止，西門站累計運量約5.4萬、北門站累計運量約0.5萬，目前所有列車運行皆正常。

此外，因應台北燈節開幕，今日下午4時至晚上8時30分，成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街、南往北車道）等道路封閉，實施交通管制，請民眾特別留意。

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