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台灣燈會志工破萬人 今天舉行誓師大會

台灣燈會舉行志工誓師大會，縣長李進勇（左）授旗志工大隊長林金陽。（記者詹士弘攝）

2017-02-04  17:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕2017台灣燈會在雲林即將點燈，雲林縣志工招募破萬人，是歷年燈會之最，今天志工代表在農博基地舉行誓師大會；另春節前就點燈的斗六燈會，展出時間也將拉長與台灣燈會一致，19日才結束。

雲林縣長李進勇表示，虎尾主燈區及北港燈區面積超過50公頃，預估帶來1000萬人次以上遊客，原本估算需要8000名志工，但在鄉親、縣內各團體、社區及各級學校熱情響應下，報名志工衝破1萬人，是歷年燈會之最，相當振奮人心，相信一定能「眾志成城」，讓賞燈旅客獲得最好的招待。

副縣長丁彥哲表示，此次燈會志工共分為14組，各組志工都參與通識及專業培訓課程，相信在志工幹部協助領導及各志工秉持服務熱誠下，能讓遊客們能充分感受「友善大地． 燈會原鄉．多元文化融合」的熱情。

斗六燈會無緣成為台灣燈會的第3燈區，但在斗六各寺廟、企業及團體支持下，提前在農曆年前自力點燈，給斗六市帶來年節氣氛，以往燈會在元宵節過後就結束，今年因台灣燈會在雲林舉行，民眾希望維持燈會的氣氛，斗六市公所也特別將燈會期間延長至19日。

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  • 台灣燈會志工代表在農博基地誓師，高喊我準備好了。（記者詹士弘攝）

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