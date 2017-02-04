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台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆巨蛋

台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆巨蛋，現由藝術家彩繪趕工中。（記者黃淑莉攝）

2017-02-04  17:32

［記者黃淑莉／雲林報導］民俗專家廖大乙昨天表示，台灣燈會主燈「鳳凰來儀」坐臥在台上卻生不出蛋，雲林螺陽基金會董事長何美慧表示，鳳凰有下蛋，而且還下了30顆「巨蛋」，其中一顆高達3米象徵「國泰民安」，現藝術家趕工彩繪中，預計下週一安置在主燈尾部下方。

台灣燈會將於11日在雲林燈場，虎尾主燈區準備工作緊鑼密鼓進行中，主燈「鳳凰來儀」昨晚試燈，廖大乙認為主燈鳳凰身軀龐大，坐臥在台上卻生不出蛋，就像台灣俗語「生雞蛋、沒！拉屎的、一堆！」引起外界討論及關注。

何美慧表示，鳳凰其實有下蛋，現仍在西螺彩繪趕工中，螺陽基金會接受台灣觀光遊樂區協會委託，製作30顆巨蛋花燈，最高一顆3米高，其他29顆高1.8米，彩繪主題有24節氣、五行及雲林各鄉鎮風貌。

何美慧說，巨蛋主架構為玻璃纖維、外表糊上棉紙，邀請縣內18位藝術家彩繪，由於蛋高1.8米，彩繪工作較費時，預計明天可以全部完成，6日在西螺東市場統一亮相後，即搬運到虎尾主燈區裝置。

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  • 台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆巨蛋，現由藝術家彩繪趕工中。（記者黃淑莉攝）

    台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆巨蛋，現由藝術家彩繪趕工中。（記者黃淑莉攝）

  • 台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆巨蛋，現由藝術家彩繪趕工中。（記者黃淑莉攝）

    台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆巨蛋，現由藝術家彩繪趕工中。（記者黃淑莉攝）

  • 台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆巨蛋，現由藝術家彩繪趕工中。（記者黃淑莉攝）

    台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆巨蛋，現由藝術家彩繪趕工中。（記者黃淑莉攝）

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