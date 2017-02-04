亮膚燃脂全都幫你辦到了！所有酒類裡面最健康的是「它」？

2017-02-04 17:28

〔iStyle頻道／綜合報導〕酒在大部分人的印象裡，大多拖離不了肥胖、失態、傷身......等負面名詞，但真的不是每一款酒都這麼傷身，根據「POPSUGAR」報導，只要「選對酒」以及「適量飲用」就能把不好的喝酒習慣變成對身體有利的幫手。

1、降低憂鬱：雖然老是看到許多人喝酒就會變得瘋癲，不過「適量」一天一杯紅葡萄酒結果完全不一樣，根據西班牙拿瓦拉大學研究發現，每星期飲用2至7杯葡萄酒的人跟沒喝酒習慣的人相比，罹患憂鬱症的風險足足降低32%，由此可見喝點小酒並非壞事。

2、增加腸道好菌：腸道好菌到底有多重要？它不只影響人體消化食物的過程，還會影響一般人最在意的「熱量吸收」問題！而喝杯葡萄酒就能大大增加腸道好菌的功效，除了喝優酪乳，它還能讓你有不一樣的選擇。

3、阻止脂肪細胞合成：增強好菌是否讓你對紅酒心動？後頭還有更吸引人的！美國普渡大學研究發現，葡萄酒中的白皮杉醇能阻隔胰島素啟動脂肪細胞形成的基因，讓脂肪細胞無法成熟，自然就不會肥胖，這項研究想必振奮喜歡小酌的朋友們吧！

4、改善記憶力：葡萄酒能提高人體有益的膽固醇含量，擴大大腦血管，幫助血液更順暢地流通，記憶力自然會增加，如此之外，它含有多種多酚物質，這也是改善記憶力的關鍵之一。

5、強效抗衰老：由於葡萄酒內有豐富的抗氧化的多酚物質和白藜蘆醇，所以它能提高人體新陳代謝，控制皮膚老化，淡化色素，你最想擁有的白皙光滑皮膚喝它就能辦到啦。

6、防治心血管疾病：葡萄酒中的類黃酮能增加好的膽固醇，而原花色素則能防止動脈硬化，所以適量飲用能防治心血管疾病，不僅減少心肌梗塞死亡的風險，還能降低腦血栓發生的機率。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆