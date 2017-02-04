桃園綠線捷運工程 市府規劃機電、土木拆標
［記者謝武雄／桃園報導］總工程經費高達723億元的桃園市綠線捷運工程，市府研議將機電、土木分開招標，其中土木部分由於涉及技術層面並不相同，也有可能分成4到5個標案；對此，市議會國民黨團書記長徐玉樹說，綠線捷運採取統包，就是鑒於機場捷運拆標教訓，如今市府又走回頭路，全案茲事體大，市府必須要有足夠理由說服議會，也希望市府召開公聽會，讓各界了解拆標的理由。
身兼市府捷運工程處長的交通局副局長張新福說，捷運工程處的確在檢討機電、土木分開招標的可行性；因為，若採統包施工，介面整合工作完全交由得標廠商處理，但捷運工程主要的經費在土木工程，如果採統包案，統包商必須搭配土木、機電團隊，極有可能將好的機電團隊排除在外，拆標的話，機電標就可以選出最後的廠商。
至於土木標拆成4到5個標案，是考量技術層面問題，例如，高架、地下的施工方式、介面、技術就完全不同，一個廠商不可能什麼都會，分標後，也可透過管理機制，掌控工程進度。
張新福也坦承，若機電、土木拆標，無論是PCM廠商中興工程顧問公司、市府捷運工程處都必須投入大量人員進行介面整合，這是拆標較不利之處，因此，拆標只是在研議階段，並未定案。
徐玉樹說，機場捷運六度跳票，除丸紅公司沒有機電整合能力，機電標、土木標拆標也是關鍵，交通部向丸紅求償80億元，反被丸紅以土木標延後為由求償120億元，這些都是拆標問題，市府根本沒有捷運經驗，如果應要拆標，屆時還是會全民買單。
徐玉樹也認為拆標茲事體大，他說，北捷除文湖線，其他都是機電、土木分開招標，但各工程最後不僅進度落後，還要追加預算，北捷專業人才濟濟況且如此，桃園市並沒有捷運施工經驗，未來，一定會被廠商牽著鼻子走；若將土木標拆成4到5個工程，未來極可能出現一個標案落後，影響整個工程情況，五楊高架就是血淋淋教訓。
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標題：桃園綠線捷運工程 市府規劃機電、土木拆標
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