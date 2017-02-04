郭明良爽領250萬？台大：款項尚未匯入台大
2017-02-04 17:26
涉嫌論文造假的台大教授郭明良仍爽領250萬元？台大下午發出聲明宣稱，郭明良的離辭程序尚未完成，該筆款項也尚未匯入台大。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕台大教授郭明良涉嫌論文造假案，郭明良雖已請辭，但台大在今年初發函給財團法人台灣生技醫藥發展基金會請領生技講座獎助金中仍包含郭明良教授，該公文被在網路公布踢爆，台大下午發出聲明表示，郭明良教授於104年度獲頒台灣生技醫藥發展基金會TBF生技講座，由於目前郭明良教授離職程序尚未完成，此次行文乃為回應該TBF講座每年例行的請款程序，且強調該款項尚未匯入台大。
台大表示，教評會在1月13日就郭明良教授兩篇已撤回之期刊論文達成初步調查結果，認定其有違反學術倫理的事實，而該案目前尚有共同作者責任與其他有疑義的論文仍持續進行調查中，全案調查完畢後，調查結果將送交校教評會審議及議處，懲處確定後呈報教育部，將可確認郭教授的去向，若有涉及獲獎獎金追回或撤銷的問題，台大也會主動行文相關單位，依照政府或頒獎單位之規定處理。
台大校方也強調，將提供台大到目前為止的調查結果給台灣生技醫藥發展基金會，請其參考，因為台灣生技醫藥發展基金會是民間團體，台大無法代為決定是否續予補助。
台大重申，台大師生向來兢兢業業從事研究和創新，現在面對激烈國際競爭，更須積極努力，學術倫理是所有創新研發的根本，也是台大全體師生必須堅定維護的重要指標，台大為此一不幸事件持續引發社會關注，深感遺憾，也要表示歉意，台大必將加速調查進度，儘快公布調查結果，並且訂定嚴謹制度，防範類似事件再度發生。
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