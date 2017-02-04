| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

「鳳凰來儀」會加「蛋」廖大乙：可扭轉乾坤

觀光局委託螺陽基金會製作30顆巨蛋花燈，會放在主燈「鳳凰來儀」周圍展示。（記者詹士弘攝）

2017-02-04  17:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會主燈「鳳凰來儀」，主燈鳳凰臥伏卻沒有蛋，民俗專家廖大乙認為是隻「膨風雞」；觀光局已委託螺陽基金會製作30顆彩蛋，會放在主燈後方；廖大乙則表示，有蛋就能扭轉乾坤。

觀光局委託螺陽基金會製作30顆巨蛋花燈，每顆高達1.8公尺，其中一顆高3公尺，巨蛋架構由玻璃纖維做成，外表糊上棉紙，由18位雲林在地藝術家彩繪，30顆巨蛋彩繪主題為24節氣、五行，及雲林各鄉鎮地貌，猶如行動藝術，完成後將送到燈會放在主燈周圍展示。

廖大乙認為有蛋就代表有希望，最好是五顆金蛋，象徵金木水火土，五穀豐收；但他也強調，主燈是鳳凰，本來是不分雌雄，如果下蛋了，就變母的，所以蛋不代表是鳳凰所生，否則反而會亂了套。

廣告
  • 最大的彩蛋高3公尺。（記者詹士弘攝）

    最大的彩蛋高3公尺。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣燈會 台灣燈會主燈 廖大乙
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：「鳳凰來儀」會加「蛋」廖大乙：可扭轉乾坤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.