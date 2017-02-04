「鳳凰來儀」會加「蛋」廖大乙：可扭轉乾坤

觀光局委託螺陽基金會製作30顆巨蛋花燈，會放在主燈「鳳凰來儀」周圍展示。（記者詹士弘攝）

2017-02-04 17:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會主燈「鳳凰來儀」，主燈鳳凰臥伏卻沒有蛋，民俗專家廖大乙認為是隻「膨風雞」；觀光局已委託螺陽基金會製作30顆彩蛋，會放在主燈後方；廖大乙則表示，有蛋就能扭轉乾坤。

觀光局委託螺陽基金會製作30顆巨蛋花燈，每顆高達1.8公尺，其中一顆高3公尺，巨蛋架構由玻璃纖維做成，外表糊上棉紙，由18位雲林在地藝術家彩繪，30顆巨蛋彩繪主題為24節氣、五行，及雲林各鄉鎮地貌，猶如行動藝術，完成後將送到燈會放在主燈周圍展示。

廖大乙認為有蛋就代表有希望，最好是五顆金蛋，象徵金木水火土，五穀豐收；但他也強調，主燈是鳳凰，本來是不分雌雄，如果下蛋了，就變母的，所以蛋不代表是鳳凰所生，否則反而會亂了套。