客廳遭放生鮮「3D浮雕」 網友崩潰：這TM太逼真...

一名網友家中遭放鼠屍板當擺設，讓他傻眼崩潰。（圖擷自爆料公社）

2017-02-04 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名李姓網友在臉書社團《爆料公社》貼出超噁圖文，對客廳牆面上的擺畫大罵髒話，原以為是原po嫌這幅畫太醜不滿意，但再看一次後發現，居然是兩隻老鼠遭黏鼠板上的屍體！原PO怒問：「誰一大早拿這幅『畫』擺我客廳！」

李姓網友在《爆料公社》貼出擺在家中客廳架上的圖畫，但仔細一看，遠看沒什麼問題，連配色都頗具美感，但近看居然是兩隻老鼠死在黏鼠板上的駭人畫面，讓原PO直接大傻眼，噁心中又帶點爆笑的詭異日常讓大批網友熱議。

網友們紛紛搞笑留言：「放久一點還會變成白骨，一副畫兩種享受。」、「相相對對、萬年富貴！」、「我不是正義魔人，但你有想過彌勒佛的感受嗎？」、「閣下的收藏興趣真是異於常人啊~」、「這幅畫名稱：鼠來寶」、「踏馬的太逼真了...」