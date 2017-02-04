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台塑化：下週一汽柴油價格每公升調漲0.1元

2017-02-04  17:05

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑石化宣布，自106年2月6日（週一）凌晨一時起，調漲汽、柴油批售價格每公升各0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

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  • 台塑化宣布，下週汽柴油價格每公升上漲0.1元。（記者張慧雯攝）

    台塑化宣布，下週汽柴油價格每公升上漲0.1元。（記者張慧雯攝）

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