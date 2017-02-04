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菜農贈一園子高麗菜 雲林家扶下田採收明天義賣

雲林家扶伙伴與莪馨會義工今天扮農民，下田採收高麗菜，準備明天義賣。（記者詹士弘攝）

2017-02-04  17:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林家扶中心明天將在虎尾郵局前舉辦「掏掏零錢助貧童」義賣活動，除有五花八門的雜貨外，最特別的是莪馨會義工吳麗卿提供了一大片的高麗菜園，家扶伙伴與莪馨會義工今天扮農民下田採收，準備明日義賣。

雲林家扶主任廖志文表示，近年來受到不景氣影響，募款越來越不易，每學期孩童獎助學金需要近500萬元，雲林家扶莪馨會為了幫家扶學子籌募助學金，明天將在虎尾郵局前辦理義賣愛心活動，今年最特殊之處，就是義工吳麗卿提供一整園的高麗菜供義賣，歡迎大家多多採買，「多樣商品只要銅板價！」東西便宜又能做愛心。

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  • 雲林家扶伙伴與莪馨會義工今天扮農民，下田採收高麗菜，準備明天義賣。（記者詹士弘攝）

    雲林家扶伙伴與莪馨會義工今天扮農民，下田採收高麗菜，準備明天義賣。（記者詹士弘攝）

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