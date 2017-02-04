高麗菜滿地沒人採 嘉義菜農開放採收無人來

滿地的高麗菜，但採收的人不多。（記者林宜樟攝）

2017-02-04 16:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕高麗菜價從去年12月開始一路下滑，批發價格每公斤跌到最低只剩3、4元，引發一波開放採菜風潮；原本預期農曆年後會菜價會逐漸上揚，但價格回升不多，許多高麗菜已爆開，不少菜農乾脆放棄採收等著爛，相當可惜。

嘉義縣太保、朴子及六腳一帶田間滿是高麗菜，但採收的情形不多；六腳鄉黃姓農民今天起開放民眾採高麗菜，10元一顆，他種5分地高麗菜，已種約2個半月，最近正是採收期，再過2到3天可能就會過熟「爆開」。

黃姓菜農說，現在批發市場高麗菜收購價一公斤2.5元，一箱大概可賣50元，但一個紙箱就要35元，再加上採收人工與運費，成本超過50元，一趟路送往台北反而虧本，乾脆不收了。

由於高麗菜園在六腳鄉港美村田間，部分民眾用導航找不到，今天到中午前採收人數不多；黃姓菜農說，漂亮的高麗菜放著爛，真的很可惜，因此開放民眾採收，希望能讓民眾了解農民種菜過程，體驗農村生活，明天還可聯絡採收，可從省道台19線轉進港美村後，往東的田邊就可看到。