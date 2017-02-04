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南投沙雕小心機 展品幾未遭破壞

今年春節南投沙雕文化園區吸引大量人潮，但展品卻幾乎未遭到破壞，其中策展的「小心機」功不可沒。（記者劉濱銓攝）

2017-02-04  16:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年春節南投沙雕文化園區吸引大量人潮，每天都有上萬人次參觀，並替鄰近的燈會、恐龍展帶來不少人潮，惟遊客一多，展品就怕被搞破壞，但此次沙雕展卻幾乎未遭人為破壞，除現場人員看顧外，展品陳設規劃也有小心機。

主辦單位南投縣政府文化局說，今年沙雕展期為時1年，為確保展品能維持最佳狀況，除有師傅在場機動修飾外，為避免遊客觸摸或拍照靠得太近不慎破壞沙雕作品，他們特別在沙雕周邊拉繩隔出安全距離，並擺設花卉綠籬盆栽，除多一重防護外，也能為沙雕園區增添綠意的美化效果。

而春節連假以來，園區的展品也果然幾乎沒也遭到破壞，除了觀展民眾公德心提升外，拉繩、擺盆的隔離效果也功不可沒，不僅民眾拍照有花卉妝點更顯出色，也讓沙雕作品獲得完善的保護。

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  • 今年春節南投沙雕文化園區吸引大量人潮，但展品卻幾乎未遭到破壞，其中拉繩、擺盆的「小心機」達到絕佳隔離效果，讓展品得以完整呈現。（記者劉濱銓攝）

    今年春節南投沙雕文化園區吸引大量人潮，但展品卻幾乎未遭到破壞，其中拉繩、擺盆的「小心機」達到絕佳隔離效果，讓展品得以完整呈現。（記者劉濱銓攝）

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