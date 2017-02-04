林全前進排灣部落 彎腰播種小米、了解紅藜產業

行政院長林全看到紅藜繽紛的色彩，直說好想抱一下，最後合照時，開心地將紅藜抱在身上。（記者王秀亭攝）

2017-02-04 16:37

［記者王秀亭／台東報導］行政院長林全今天下午前進近年推動小米、紅藜產業有成的金峰鄉嘉蘭部落，跟著部落青年彎著腰，踏進田埂播種小米，同時學習有紅寶石之稱的「紅藜」包裝方法。林全表示，原鄉如何提升農產附加價值，同時兼顧傳統，將是一大挑戰，盼透過實地走訪，讓部會官員更重視原住民地區的發展。

原鄉部落近年來推動栽種小米、紅藜等傳統作物，又以台東縣南迴地區栽種面積最大，林全在原民會主委夷將‧拔路兒等人的陪同下，實地走訪金峰鄉嘉蘭村。

金峰鄉長宋賢一指出，全鄉有60％的族人是農夫，近年小米、紅藜及洛神花等傳統作物栽種面積，已分別增加到30、20、30公頃，更吸引不少年輕人返鄉栽種，年輕族人進一步成立青年會，就是要向耆老們學習傳統作物的栽種方式與精神。

林全在部落青年指導下，嘗試當起排灣族農夫，腰間繫上裝滿小米種子的竹簍，小心翼翼地將小米種子撒入田裡，小米播種初體驗，林全笑說，一直彎著腰比劈腿動作還要累。

隨後逐一了解嘉蘭村的小米產業，淺嘗一杯小米酒，還嘗試包裝紅藜，林全表示，看見金峰鄉發展傳統產業，努力為農產提升附加價值，在現代化經營下，也不能把傳統特色拋棄，未來會更重視原住民地區的發展。

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行政院長林全開心秀出自己包裝並簽名的紅藜。（記者王秀亭攝）

在嘉蘭部落青年帶領下，行政院長林全學習播種小米。（記者王秀亭攝）