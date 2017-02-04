要發了？ 40幾隻燕子狂衝他家...

一名網友家中突然飛進40幾隻燕子，網友們大呼：「你要發了」。（圖擷自爆料公社）

2017-02-04 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕燕子被視為春天的象徵，更被比喻為帶來財富的玄鳥，一名網友在臉書社團《爆料公社》發文，指出燕子偶爾飛進住家不少見，但他家竟一次湧進了「40幾隻」，哭笑不得的說：「先不管會不會發，清鳥屎先」。

一名網友在《爆料公社》貼出家中一次湧進40幾隻燕子的驚人照片，爆量的燕子群在原PO家中橫衝直撞，數量多到該名網友用塑膠袋就能抓住一隻，奇景讓不少網友稱羨不已。

不少網友留言：「要大發了！」、「聽說如果燕子在住家築很多巢，那個住家的主人就真的要發了」、「這塊是福地」、「福宅福地福鳥擠，強阿」、「讓牠們築巢，有免費燕窩吃」、「你好，我是賣燕窩的，我們可以合作！」，但也有網友說燕子群聚的原因說不定是「房間很多蟲」，也有網友籲請屋主不要傷害牠們。