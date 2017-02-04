大園汽電共生管線破裂 2噸重油流入老街溪

大園區市議員游吾和接獲漁民投訴，老街溪出海口有黑色重油及油花漂浮，桃園市政府環保局到場勘查發現，大園汽電共生公司因管線破裂，造成約2公噸重油外洩。（記者陳昀攝）

2017-02-04 16:18

［記者陳昀／桃園報導］市議員游吾和今天接獲漁民投訴，老街溪出海口有黑色重油及油花漂浮，桃園市政府環保局到場勘查發現，大園汽電共生公司因管線破裂，造成約2公噸重油沿雨水道流入老街溪及出海口一帶，環保局獲報後立即到場架設攔油索、吸油棉等緊急措施，由於業者未依規定通報，最高恐面臨600萬元罰款。

游吾和表示，他接獲漁民投訴，老街溪下游臨近出海口處，有黑色重油及油花漂浮，他到場查看發現油污洩漏嚴重，且有魚隻死亡，擔心海岸遭到污染，即通報環保局前往處理。

環保局指出，為了避免污染範圍擴散，環保局獲報後立即前往進行油污攔阻及緊急應變程序，並展開清污作業，追查後發現大園汽電公司，因廠內交換器的油管破裂，造成約2噸重油沿雨水道洩漏。

環保局表示，已出動應變人員，並協調大園汽電公司出動28名人員，於河道拉起攔油索及吸油棉索，防堵污染範圍擴大，並使用吸油棉清除溪面漂浮的油污，由於大園汽電公司沒有在事故發生時通報環保局，也沒有採取適當措施防止污染外洩，環保局將依違反水污染防治法告發，最高可處600萬元罰款，環保局要求業者在2月7日前，將老街溪及出海口殘留油污妥善清理完畢，若未如期改善，將按日連續處罰，而相關應變及清理作業所衍生的費用，環保局將向業者求償。