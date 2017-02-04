南台強震將滿週年 市府辦迎向新生音樂會

2017-02-04 16:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕那一天，天地無情，但是人間有愛！0206地震滿週年之際，市府今日下午在永康社教中心廣場舉辦「迎向新生音樂會」，以溫暖音樂帶來感謝及堅定力量。

市長賴清德表示，透過音樂會撫慰人心，希望這1年來集結社會愛心擦乾眼淚，把悲傷留在過去，迎接新希望。他並表示，今年已有第3位「維冠寶寶」誕生，也象徵重啓新生命的開始，他代表市民獻上最大祝福，同時寄盼與災戸共同攜手重建之路，向社會傳達「因為你們的愛，我們會好好活下去」的信念。

音樂會邀請美聲天團拉縴人男聲合唱團、出身台南的歌星曹雅雯、金鐘歌王殷正洋、南方二重唱等歌手及團體表演，以多首激勵人心的歌曲帶來溫厚祝福，除了災户參加之外，也吸引不少民眾欣賞。

相關影音