汪星人睡在你哪裡? 3位置意義大不同

2017-02-04 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕許多狗狗喜歡睡在飼主身邊，而狗狗睡覺的位置和姿勢其實代表著和飼主的關係，擁有不同的意義。

綜合媒體報導，狗狗睡在飼主身邊時，可依位置分為腳部或屁股、腹部、頭部或臉部，這3個位置代表不同的意義；「腳部或屁股」表示狗狗認同飼主是領導者，「腹部」則帶表狗狗認為飼主是同伴。

狗狗若是習慣睡在飼主的「頭部或臉部」，飼主就得多留意，這代表狗狗認為飼主的角色需要被保護，狗狗可以領導飼主，飼主可能需要再重新規範和愛犬的關係。

此外，狗狗天性習慣把後背靠向安全的地方，若是狗狗睡覺時會把後背向著飼主，表示狗狗對飼主相當信賴，認為飼主有能力保護自己。