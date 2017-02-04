每逢佳節倍思親？ 高雄港警4天找到80名失蹤人口

2017-02-04 16:15

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港警於春節期間找到80名失蹤人口，多數為貨櫃司機南北奔波，因工作異動大被通報失蹤，也有安養院阿嬤過世2年多，家人不知親人已離開人世。

高雄港警總隊長江雅文今（4）日表示，1月30日到2月2日的4天之間查到80名失蹤人口，其中有10多位是貨車司機「自己不知道被列為失蹤人口」，可能是因南北奔波、工作異動被雇主通報，也有阿嬤被家人報失蹤其實已經過世2年多，最多是房客被房東舉報。

港警指出，協尋過程發生感人故事，其中有中度智能障礙男子被尋獲，家屬感激協助圓滿過年，也有與家人吵架離家、未成年少年逃家，或在監服刑未與家人聯繫而被通報為失蹤人口。