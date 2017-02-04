戰國武將結合制服美少女 動漫迷大呼：好棒！
第五屆台北國際動漫節，偶像團體「戰國降臨少女INTERNATIONAL」今天首次登台演出。（記者叢昌瑾攝）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕由日本年輕女偶像組成的少女團體「戰國降臨少女INTERNATIONAL」今在台北國際動漫節首次登台演出，結合制服美少女和戰國武將元素，團員在舞台上展現精彩的武打動作，配上特製的聲光效果，為動漫迷帶來一場驚呼連連的動作舞台劇。現場也開放觀眾一同上台和團員上演武打戲，讓動漫迷直呼：好棒!
台灣東販表示，為了推廣女性舞台劇，戰國降臨少女特別從眾多人中選拔出玉川来夢、橋本瑠果、八坂沙織、尻無浜冴美、花井円香到台北國際動漫節上演武裝舞台劇，她們最大的特色就是利用歌聲及舞姿，將劇中的世界觀完美呈現，同時展現出剛與柔之間的表現。劇中描述最強的Callmasters為了找回被奪走的傳說寶貝，與傳說中的戰國武將踏上遠渡重洋和魔怪戰鬥，拯救世界的過程。
不同以往的舞台劇表演，戰國降臨少女每個成員都能歌、能演、能打，而每個角色的武打動作也會配合螢幕特效和音效，讓觀眾彷彿身歷其境，直呼過癮。表演結束後，也開放現場動漫迷上台嘗試武打戲和特效結合的效果。
上台體驗的賴先生表示，小時候都會拿假道具和朋友玩來玩去，現在可以拿真的刀、劍表演，還有特效，感覺很好玩也很有趣；今年第一次參加動漫展的陳先生也說，第一次看到有舞蹈配上特效的舞台劇，非常特別。
結合制服美少女和戰國武將元素，團員在舞台上展現精彩的武打動作，配上特製的聲光效果，為動漫迷帶來一場驚呼連連的動作舞台劇。（記者叢昌瑾攝）
戰國降臨少女每個成員都能歌、能演、能打。（記者叢昌瑾攝）
偶像團體們賣力的演出，希望得到粉絲們的應援。（記者叢昌瑾攝）
台下擠滿粉絲。（記者叢昌瑾攝）
台北國際動漫節第三天，展場內依舊處處可見排隊的人龍。（記者叢昌瑾攝）
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