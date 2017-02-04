台北燈節今晚開幕 「小奇雞」點燈儀式

台北燈節將在今晚登場。（記者洪葦竹攝）

2017-02-04 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北燈節開幕式將在晚間6點登場，地點位於西門町主展演區舞臺，節目除了「小奇雞」燈光秀，並邀請日本知名舞蹈音樂團體World Order及臺灣特技團登台表演。

此次台北燈節活動地點分佈於西門町、中華路、中山堂、北門，而今年主燈「小奇雞」是由知名潮牌設計師「不二良」所操刀。小奇雞頭戴潮帽、踩著滑板，帶領必勝哥、粉美妹、小蛋定3位家族成員在西門町街頭亮相，為燈節帶來活力和朝氣。

今年燈節共規劃了8大燈區，民眾從捷運西門站1、6號出口出來，往紅樓方向看就能看到主燈小奇雞，除了精彩的主燈秀，中華路兩側還設有主題燈區。而元宵節當天（11日）更會舉辦「西城嘉年華大遊行」，屆時將可看到8公尺高的林默娘花車。