零撲殺上路台中達標 動保粉絲團肯定市府宣傳配套
〔記者黃鐘山／台中報導〕流浪動物零撲殺政策今（4）日上路，台中市長林佳龍除在個人臉書指出，在他上任2年內台中已達成零撲殺目標，而為響應零撲殺配套措施，中市府也利用大型LED電視牆宣傳由「毛小孩是家人 家人不買不賣」臉書粉絲團製作的海報，讓此前四處尋找廣告看板，卻碰壁的小編感動得寫下「希望、期待、幻想，竟然成真了！」市府此舉也獲得網友一致肯定。
配合「動保法」修正自即日起，收容所動物不再面臨撲殺命運，林佳龍今日也在臉書上指出，台中市在他上任後2年內，已達成零撲殺目標，並且希望改變動物收容所舊思維，努力創造「會讓人感動」的收容所，讓動物之家定位成為流浪犬貓中繼站，不只是提供基本的溫飽及遮風避雨處，讓動物展現開心放鬆的自在笑容，同時增加認領養減少棄養回所，來做為績效指標。
他也指出，近年來台中市在動物保護業務上屢獲中央與民間團體的肯定，包括關懷生命協會的台灣各縣市公立動物收容所網站評比中奪冠，TSPCA台灣防止虐待動物協會評選台中為全國動物福利最佳收容場所。而在行政院農委會舉辦「全國動物保護業務及收容管制業務」評鑑，台中市更獲得「雙特優、雙最佳」，成為動物福利第一名的縣市。
為響應零撲殺政策中落實寵物登記、毛小孩結紮、領養不放養、教養不棄養等4項配套措施，市府也利用府前廣場的大型LED電視牆宣傳由「毛小孩是家人 家人不買不賣」臉書粉絲團製作的海報。
粉絲團昨日貼出中市府利用LED電視牆宣傳的照片，小編有感而發的說，曾經希望廣告商提供閒置看板、透過大企業贊助甚至自己中樂透，以獲得版面用來宣傳理念，然而「終究是幻想」。
但剛剛朋友傳來這張照片，照片中還有媽媽正與孩子看著海報在討論，自己所發起的活動終於獲得重視，讓小編感動得寫下「希望、期待、幻想，竟然成真了！」「好感動！」
粉絲團感謝中市府協助宣傳，照片不僅已有千人案讚，留言也對市府一致肯定，有網友就留言說「台中好相挺喔~感動 ^^」、「台中好樣的！」也有留言詢問市府的LED電視牆在哪裡，想去特別繞去現場支持。
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