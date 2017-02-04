為弱勢學童籌學費 南台中家扶大遠百廣場義賣

2017-02-04 16:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕過完年，馬上就要開學，很多弱勢家庭的家長們，又要為籌學費而苦惱，南台中家扶中心今天在大遠百廣場舉行「無窮世代~寒冬傳愛義賣會」，希望民眾能利用春節的紅包錢、年終獎金，來購買義賣品，為弱勢孩子籌募開學幸福金。

目前南台中家扶中心所扶助的家庭共有900多戶，所幫助的孩子將近2000人，在春節假期結束後，新學期緊接著到來，多數的家扶孩子過年後所面臨的第一道生活難關，就是籌措學費與生活費。

因此，南台中家扶中心獲得大遠百協助提供場地，在大遠百的廣場舉辦義賣活動，而大遠百廣場有小火車，民眾今天及明天（5日）只要捐50元及大遠百的發票，就可搭小火車，大遠百會將兩天搭小火車所得及發票，捐給南台中家扶中心。

台中家扶中心特地安排彩繪燈籠，民眾只要捐出50元以上，就可以現場體驗彩繪燈籠，重溫孩提時光，富有童趣；此外，也間接幫助弱勢孩子能獲得更好的生活及求學機會，為他們彩繪出生命的光彩。

而整個義賣活動由南台中家扶中心的才藝隊「讚擊團」表演揭開序幕，鏗鏘有力的鼓聲與孩子們認真的神情，吸引不少民眾駐足圍觀，表演結束後更抱以熱烈掌聲。

現場攤位準備許多好康義賣品，包括愛心企業精美商品、樂遊市集家長手作品等，還推出有獎徵答活動，大小朋友都逛得不亦樂乎，尤其是彩繪燈籠，更是深受小朋友的喜愛。

南台中家扶中心主任洪健胤表示，快要開學了，很多弱勢家庭的家長開始要為籌措學費奔走，希望透過此次義賣會，募集開學幸福金，幫助弱勢孩子安心上學。南台中家扶第二場無窮世代義賣會在2月11日元宵節登場，地點在台中公園。