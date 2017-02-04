人潮湧入西門町 台北燈節週邊道路交通打結

台北燈節吸引大批人潮，造成行人害道路交通塞車的奇景。（記者陳紜甄攝）

2017-02-04 15:49

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北燈節今晚將熱鬧開幕，主燈位於西門紅樓，西門町徒步區、人行道與騎樓，湧入大量人潮，民眾邊走邊逛，人滿為患。由於人潮眾多，現場管制交通的員警表示，主幹道中華路車流順暢，但行人過馬路時，聽到主燈播放音樂，紛紛把腳步慢下來，左右張望，造成行人害道路交通塞車的奇景。

交通局表示，今日下午四點至晚間八點半，將進行交通管制，封閉紅樓主燈的兩側道路成都路與漢中街，屆時中興橋往三重方向的公車將會改道。另外，鄰近的停車場峨眉跟中山堂，今日下午兩點已經滿場，呼籲民眾搭乘捷運至西門町或北門站，再步行前往會場。

台北燈節為期九天，交大部署一千七百名人力，針對燈區週遭交通進行管制。交大表示，車流下午兩點左右逐漸增加，今日開幕會視交通狀況，分階段擴大彈性管制，欲行駛中興橋或忠孝橋的用路人，建議改道行駛華江橋與台北橋。