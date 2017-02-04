屏東封路辦籃球賽 吸引1500青少年上場較勁

2017-02-04 16:05

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警察局今天封閉屏東市仁愛路屏東公園路段，為放寒假的青少年舉辦為期2天的3對3籃球賽，吸引近1500名國中、小及高中生組隊參賽，馬路變球場，青少年揮汗較勁，散發年輕活力。

「阿猴城第11屆縣長盃3對3街頭籃球賽」開球儀式上午由屏東縣警察局長方仰寧主持，共有485支隊伍、1455位選手參賽，分5組賽事進行，高中男子組及國中男子組冠軍可獲1萬500元禮券，高中女子組、國中女子組及國小組冠軍可獲禮券9千元，方仰寧歡迎民眾到場加油，鼓勵更多青少年走出戶外從事健康活動。