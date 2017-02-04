8婦女繪畫初試啼聲 雞年新春獻祥瑞

2017-02-04 15:36

［記者黃明堂／台東報導］8位婦女為台東生活美學館開春首展帶來祥瑞氣圍！每位都有傳統女性溫柔婉約的名字，都在中、老年後習畫，展現了自我突破的勇氣。

徐瑞貞、黃純子、鄒牡丹、張春梅、董蕙瑛、劉芝光、戴瑞雲、周淑儀，8位婦女的名字讓台東縣文化處長鍾青柏光聽聞名字，就咸受到新春花開的氣氛，引人入勝，欣賞她們的畫作。

台東生活美學館開春首展「畫情畫意水彩聯展」，今天下午舉辦開幕式，展期至2月28日，呈現8位素人藝術家的作品。

她們是在台東生活美學館開設的水彩研習班結識，共同由曾興平教授指導，首次辦理聯展。曾興平讚揚她們是學習藝術的典範，鼓勵每個人像她們一樣，想畫就畫。

台東生活美學館表示，生活美學研習班在館內已持續辦理多屆，課程類別涵蓋甚廣，美術、音樂、文學、舞蹈、植栽、手工藝等，美術類的課程由藝術大師曾興平、黃東明等長期開班授課，吸引許多愛好藝術的民眾由此入門，享受自由創作的樂趣。