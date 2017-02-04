北市原民會主委陳士章 下週二市政會議宣示上任
2017-02-04 15:38
〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席台北燈會記者會，於媒體受訪時宣布原民會主委由陳士章接任，新主委已在本月2日已赴北市府就任，下週二將在市政會議宣示上任，未來原民會將發展原住民教育及長照規劃。
阿美族出身的陳士章今年37歲，之前任教於國立聯合大學設計學院文創學程助理教授、馬偕學院長照護研究所兼任助理教授。陳士章表示，未來施政計畫會與中央一致，首先為小英總統目前推動的原住民長照；教育則會從學齡前到高等研究的系列照顧，結合部落大學與市立大學，協助原住民學子留在台北市。
至於市長對原民主委的期待，陳士章說市長送他「正直誠信」，希望能說到做到。
兩年來原民會府會關係緊張，北市府議員不約而同表示期待新主委能建立良好的溝通橋梁，議員李芳儒說，府會關係都是合作，溝通的管道開放，並說希望主委能把原民會業務進行了解與調整適當性，期待能把台北市原民會業務做好。
北市議員李傅中武表示，主委被徵詢時有到辦公室請益，並表示新上任的主委很年輕，希望主委用魄力與創意，將更多想法落實在原住民的社會福利、居住正義、經濟產業、教育文化政策上，另外近期的世大運能把原住民的音樂、藝術與文化呈現。陳士章受訪時表示，之後在政策推動上，會先招開共識會議，加入議員與NGO、民眾的意見。
北市議員陳彥伯說柯市長曾透露，在北市府他都沒有原住民的朋友，想多了解原住民的生活。 然而，長期以來在北市府處於較弱勢的原民會，陳彥伯嘆「已停滯兩年」，希望新上任的主委能改善原住民的生活、提高就業率，而不只是台北市要辦活動找原住民來表演、撐場面，完了以後對原住民不聞不問。
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