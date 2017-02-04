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北市下週徵才活動職缺327人 科技業徵70K銷售人員

2017-02-04  15:33

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市就業服務處將自下週二（7日）起至9日舉辦徵才活動，職缺共327人，行業涵蓋餐飲、汽車客運、銷售與保全業、科技和服務業，其中德誼數位科技釋出薪資高達70K的銷售人員、65K的維修主管及55K的系統分析師；中興巴士釋出薪資可達70K的駕駛員，十分吸引人。

台北市就業服務處採現場徵才，服務處位置皆鄰近各大捷運站，包括板南線忠孝復興站、龍山寺站、西門站及內湖區行政大樓。參與廠商尚有三元韓式花園有限公司、麥當勞餐廳有限公司、嘉賀保全股份有限公司、華泰大飯店企業股份有限公司、寶雅國際股份有限公司、聯維有線電視股份有限公司、銀荷光電股份有限公司、三商行美廉社、拔格司有限公司、小南門福州儍瓜乾麵企業有限公司、弁當工場有限公司、雄衛公寓大廈管理維護有限公司及亞尼克菓子工房股份有限公司等共16家企業。

欲查詢各就業服務站詳細徵才時間、地點與企業職缺，請搜尋關鍵字「台北市就業服務處」進入官網「最新消息」查詢。

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  • 台北市就業服務處下週二起接連3天舉辦徵才活動。圖為日前在北市府中庭舉辦就業博覽會的盛況。（資料照，記者張議晨攝）

    台北市就業服務處下週二起接連3天舉辦徵才活動。圖為日前在北市府中庭舉辦就業博覽會的盛況。（資料照，記者張議晨攝）

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相關關鍵字： 人力缺口 台北市就業服務處 就業服務處 徵才活動 職場
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