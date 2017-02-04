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峨眉桶柑節一連2天登場 結合百萬重機展示

新竹縣峨眉鄉桶柑節產業活動，今年結合百萬大型重型機車展示，邀請騎士和辣妹一同為峨眉桶柑宣傳。（記者廖雪茹攝）

2017-02-04  15:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉桶柑節產業活動今起一連兩天，在台3線外環道86.5公里處登場，現場有烤桶柑野餐佈置賽等多項活動，還結合百萬大型重型機車展示，桶柑王則由吳桂月摘下；桶柑促銷明天（5日）還有一天，縣府歡迎民眾把握機會一同來峨眉走春。

新竹縣素有柑桔的故鄉美名，其中桶柑產量位居全國之冠，又以峨眉鄉為主要來源。峨眉鄉長江寧增表示，峨眉依山傍水，日夜溫差大，且雨水適量，適合桶柑的生長；今年因氣候暖化，較晚入冬，桶柑成熟期較晚，但不影響桶柑品質。

桶柑節產業活動昨天評鑑選出桶柑王吳桂月，並安排「桶柑盃神射手」、「烤桶柑野餐佈置賽」、「觀光採桔列車一日遊」、彩繪陶瓷DIY、稻草DIY、桶柑豆花免費品嚐等活動。縣長邱鏡淳也到場同樂，並歡迎民眾多多採購新竹縣優質的柑橘。

峨眉鄉農會表示，台3線是許多重機騎士愛好的騎乘路線，因此今年桶柑節結合重機展示，邀請車友與辣妹一同宣傳峨眉桶柑，讓看似毫不相干的兩個產業擦出火花，將來行經峨眉不再只是呼嘯而過，而是帶著故事與人分享。

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  • 新竹縣峨眉鄉桶柑節產業活動今起一連兩天，在台3線外環道86.5公里處登場，現場評鑑選出桶柑王吳桂月，縣府歡迎民眾把握機會一同來峨眉走春。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣峨眉鄉桶柑節產業活動今起一連兩天，在台3線外環道86.5公里處登場，現場評鑑選出桶柑王吳桂月，縣府歡迎民眾把握機會一同來峨眉走春。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣峨眉鄉桶柑節產業活動精心安排「烤桶柑野餐佈置賽」等多項活動，許多親子巧思佈置野餐場地。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣峨眉鄉桶柑節產業活動精心安排「烤桶柑野餐佈置賽」等多項活動，許多親子巧思佈置野餐場地。（記者廖雪茹攝）

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