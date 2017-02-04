「梅花鹿冬眠了」 澳門旅客行程泡湯控訴旅行社

2017-02-04 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕2名來自澳門的旅客去綠島歡度春節假期，結束後卻在臉書上PO出超長抱怨文，批評購買的自遊行程套票遭旅行社誆騙，期待已久的夜探梅花鹿行程居然不帶他們，還說「梅花鹿冬眠了」，還被以「殘障專用票」價差騙船票錢，氣到直呼「台灣旅行社很黑暗」；旅行社人員受訪時表示，絕對沒有A錢，並反控這對情侶在沒有付清尾款的情況下就想離開綠島。

從澳門到台灣度春節假期的澳門遊客，因綠島行程與旅行社發生糾紛，氣到在臉書上PO出長達約5000字的控訴文，控訴旅行社詐騙代訂火車票加收手續費，但到高雄車站取票卻根本查不到。

他們表示，隔日到富岡碼頭登船，明明付給旅行社的是2張920元的來回票，拿到的卻是460元的殘障票，讓他們有種被欺騙、污辱的感覺，且其中價差直接被賺走，讓他們非常無奈，但船當時已經啟航，也只好先隱忍。

到達綠島後，明明跟旅行社溝通過，但機車行老闆卻說國際駕照在綠島不能用，要他們額外付400元租電動車，雖然事後老闆妥協讓他們取用機車，事後追問「夜探梅花鹿」行程時，卻遭對方以夜探梅花鹿沒有收取費用及「冬天梅花鹿都去冬眠了」為由打發，連事後因暈船改浮潛時間都被敷衍了事，浮潛教練還是在原定時間前來，搞得大家都不愉快。

最後他們抱怨因為被旅行社搞到沒有心情度假，為了人生安全考量，想直接離開綠島最後再將尾款匯給旅行社，但在富岡碼頭遇到旅行社老闆攔截要求馬上付清尾款，前前後後一直在浪費他們的時間，要求台灣交通部觀光局等相關單位嚴查，免得令台灣旅遊業蒙羞。

據《蘋果》報導，旅行社的張小姐指出，當時接待這兩位澳門旅客所有行程該有的都有，船票價差也有退錢，老闆之所以會前往碼頭找人事因為怕他們不付款就想落跑。