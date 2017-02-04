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卑南鄉300燈籠今晚免費送 天后宮11日猜燈謎

卑南鄉公所今晚要贈送的雞形燈籠。（記者黃明堂翻攝）

2017-02-04  15:05

［記者黃明堂／台東報導］過完春節緊接著就是元宵節了，卑南鄉公所準備了提握兩用七彩感動造型雞燈籠，今天晚間7 點在太平文衡殿前準時發送,，限量300個，送完為止，鄉長許文獻歡迎民眾來逛夜市、領燈籠。

除此之外，台東市天后宮訂於2月11日晚7時在宮廣場舉辦猜燈謎活動，當天下午5由炮炸寒單開場，隨後將由董事長林有德及各董監事主持猜燈謎開啟式，並贈送小朋友環保燈每人一盏300盏，送完為止。

天后宮表示，這次活動燈題由台南市燈謎會及台東傳統詩協會蔡元直及金谷園老師協助出題及任裁判。這是台東天后宮停辦元宵燈謎晚會數十年後再重辦，希望讓饒富人文風的燈謎晚會傳承下去。

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